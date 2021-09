Tygodniowy przegląd prasy (Opole, 5.09-11.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Opola

Opolski festiwal enoturystyczny "Na szlaku winnic i sera" jest dwudniowym świętem. W sobotę można się na nim bawić od 14 do 20, w niedzielę od 14 do 19.

Do zderzenia doszło w sobotę, 11 września około 9.00 w Opolu. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Ucierpiały tylko samochody.

Wypadek w Tarnowie Opolskim. 38-letni kierowca motocykla suzuki został ranny po tym, jak zderzył się z nissanem prowadzonym przez 47-letnią kobietę. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że to ona jest sprawczynią wypadku.

Mały Bar w miejscu murów obronnych w Opolu, odkryte lodowisko w Nysie, nieistniejący już pomnik w Strzelcach Opolskich, bloki budowane w Kędzierzynie-Koźlu, dzieci bawiące się na basenie w Zdzieszowicach - to tylko część z widoków z opolskich miast sprzed 50 lat. Zobaczcie, jak wtedy wyglądały!

Dyrektor szpitala psychiatrycznego przy ul. Wodociągowej w Opolu chce zlikwidować 40-łóżkowy oddział dla dorosłych i zastąpić go zakładem opiekuńczo-leczniczym, do którego trafiać będą wyłącznie pacjenci po zakończonym już procesie leczenia. Zdaniem specjalistów poważnie zagrozi to bezpieczeństwu mieszkańców Opolszczyzny.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 528 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce w piątek, 10 września 2021 roku. Wśród nich jest 8 osób z województwa opolskiego.

Na pl. św. Sebastiana wykonano podziemne kontenery, aby poprawić estetykę tej części starego miasta. - Od wielu tygodni stoją tu jednak zwykłe kubły, a okolica wygląda szpetnie - skarżą się opolanie. Ratusz tłumaczy, że powodem jest uszkodzenie podziemnych kontenerów.