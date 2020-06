Tygodniowy przegląd prasy (Opole, 7.06-13.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Opola

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Opolu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Opolscy strażacy usuwają skutki sobotniej burzy nad regionem. Do tej pory wyjechali do 30 interwencji, połowa z nich ma miejsce w powiecie strzeleckim.

Janusz Kowalski i Kamil Bortniczuk, opolscy posłowie prawicy, podkreślali, że na wiecu Rafała Trzaskowskiego chcą go zapytać o odpowiedź na pięć pytań, m.in. w temacie tego, czy zamierza zlikwidować 500 plus. Gdy pojawili się na placu Wolności, zgromadzeni zaczęli buczeć: "Przynosicie wstyd Opolu i regionowi!"

Policja ustala okoliczności wypadku, do którego doszło po godzinie 16.00 w Folwarku pod Opolem. W zderzeniu brał udział mercedes - bus Służby Ochrony Państwa z kolumny prezydenta i osobowy opel, którym jechała rodzina.

Burze z opadami deszczu, miejscami od 20 do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h - prognozuje na piątkowy wieczór Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami możliwy jest grad. Ostrzeżenie zostało wydane dla ośmiu powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, oleskiego, opolskiego oraz miasta Opola i strzeleckiego.

Polskie wojsko wkroczyło do Czech i zajęło kapliczkę - do takiego incydentu doszło kilka dni temu w rejonie Pielgrzymowa w powiecie głubczyckim na Opolszczyźnie. Ministerstwo Obrony Narodowej tłumaczy, że to było nieporozumienie. Internauci nie zostawili na tej sytuacji suchej nitki. Zobaczcie najlepsze MEMY.

Lokatorzy tzw. deskowca na opolskich Chabrach skarżą się, że substancja, którą ekipa opryskuje elewację budynku, cuchnie chlorem i jest uciążliwa dla ludzi oraz dla środowiska.