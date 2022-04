Tym żyli nasi przodkowie. Niezwykłe archiwum prasy śląskiej: "znaleziono trupa młodej kobiety. Ciało znajdowało się w pełnym rozkładzie"

Również w Koźlu dwóch kłusowników polowało w lesie. Jeden z nich został złapany przez leśniczego z Większyc, natomiast drugiemu udało się uciec. Jak podaje „Katolik”, aresztowany mężczyzna pochodził z Koźla i był inwalidą wojennym.

W Kolonowskim został postrzelony 12-latek, który wybrał się do lasu z wujkiem. Nagle padły dwa strzały, które trafiły chłopca. Został zabrany do szpitala w Zawadzkiem, gdzie zmarł. Nie wiadomo, kto strzelał do chłopca.

W Olszowej koło Strzelec (dzisiaj Strzelce Opolskie) w leśnej gęstwinie odkryto trupa młodej kobiety. Jak donosi „Górnoślązak”, ciało znajdowało się w pełnym rozkładzie. Nie było wiadomo, czy to samobójstwo, czy kobieta zmarła przez działanie osoby trzeciej. Miało to wykazać dopiero śledztwo.

W Szczepanowicach (dzisiaj dzielnica Opola) pociąg zabił dwoje dzieci, które przebiegały przez tory. Maluchy zginęły na miejscu.

Więcej informacji z lat 1917-1923 znajduje się w galerii.