Tymi chorobami zarazisz się przez... uścisk dłoni

Częste mycie wydłuża życie

Mycie rąk to podstawa, której uczymy się od dziecka. Należy o nim pamiętać szczególnie przed jedzeniem. Dlaczego? Dłonie to jedno z najbrudniejszych miejsc naszego ciała. Codziennie dotykamy nimi setek przedmiotów, w tym pełnych zarazków pieniędzy, rączek wózków sklepowych czy własnego telefonu. Każdy taki dotyk to od 100 do 10 tysięcy komórek drobnoustrojów, które przedostają się na nasze ręce. Jakie choroby przenoszą? Sprawdź w galerii.