Tysiące małych pacjentów z Opolszczyzny korzysta z badań w ramach Krainy Zdrowia Dziecka. Cenna inicjatywa opolskiego oddziału NFZ

Tłumy rodziców z dziećmi zjawiło się w Toyota Park w Opolu na bezpłatnych konsultacjach lekarskich. Trwa akcja NFZ pod nazwa "Kraina Zdrowia Dzieci".

Badanie EKG, USG, wzroku, słuchu i wiele innych. Kraina Zdrowia Dziecka to akcja opolskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Przez cały dzień pacjenci w wieku od 0 do 18 lat mogą skorzystać z konsultacji lekarzy kilkunastu specjalizacji. Co najważniejsze, bez rejestracji, bez skierowania i bezpłatnie.