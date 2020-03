Tysiące Opolan legalnie omija rządowy nakaz kwarantanny

Zaznacza jednak, że wracający z pracy w Niemczech na weekend wciąż mają obowiązek poddania się 14-dniowej domowej kwarantannie. Ale tak się w wielu przypadkach nie dzieje.

Wczoraj jechałem do domu w Polsce, jutro wracam do Niemiec z powrotem. Przed wyjazdem dzwoniłem do ministerstwa i do Straży Granicznej w Świecku. Powiedzieli, że nie muszę mieć kwarantanny. Pokazałem na granicy umowę o pracę i pojechałem dalej - napisał jeden z podróżnych na forum ambasady.