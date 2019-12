Tysiące opolan na wspólnym kolędowaniu w Szczepanowcach [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Przy kolędzie „Cicha noc” odpalono trzy tysiące zimnych ogni. - To wspaniała chwila. Aż się wszystko w człowieku raduje! Wspólne dzielenie się opłatkiem, zimne ognie, ta atmosfera... Piękne, wzruszające chwile, które na pewno zostają w pamięci przez cały kolejny rok. Z pewnością tu wrócimy! - mówi Jadwiga Kluska, która do Opola przyjechała wraz z rodziną spod Otmuchowa.

Zgromadzeni przy plebanii mieszkańcy podzielili się opłatkiem i wysłuchali koncertu kolęd. Życzenia wiernym złożył biskup Andrzej Czaja. - Chciałbym, by ten czas świąt, czas ukojenia serca i głębokiego przeżywania treści z ewangelii, zrodził wiele dobrego owocu w naszej codzienności, byśmy byli mężnymi i odważnymi wyznawcami Chrystusa - mówił duchowny do osób zgromadzonych w Szczepanowicach.

Budowa szopki, przypomnijmy, ruszyła jeszcze w listopadzie. Aż do Wigilii Bożego Narodzenia przez kilka tygodni pracowało przy niej kilkanaście osób, głównie okolicznych parafian. Motywem przewodnim tegorocznego szczepanowickiego Betlejem jest rodzina. - W szopce, co oczywiste, pojawili się między innymi Jezus i Maryja z Dzieciątkiem. Święta rodzina powinna być wzorem dla ludzi również dziś, uczyć nas, jak dbać o tę najmniejszą jednostkę społeczną - tłumaczy Andrzej Toczek, koordynator prac.

Co ciekawe, w tym roku w szopce nie ujrzymy zwierząt. - Wracamy do tradycji sprzed 21 lat. Chcemy skupić uwagę ludzi na scenach biblijnych. Być może przybędzie do nas nieco mniej osób, ale zależy nam na tym, by głębiej przeżywały one czas spędzony u nas. Niewykluczone jednak, że w kolejnym roku zwierzęta powrócą do tego magicznego miejsca. Zobaczymy jak będzie - mówi Toczek.