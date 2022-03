Uchodźcy na Opolszczyźnie mają problem z wymianą gotówki. Kantory przestają przyjmować hrywnę

Za 100 hrywien można dostać w Opolu tylko 3 albo 4 zł, co jest jednym z najniższych wyników w historii. Co więcej, wiele kantorów, które do tej pory skupowało i sprzedawało hrywny, teraz nie chce już tego robić.

- Każdy widzi, jak sytuacja wygląda na Ukrainie i trudno przewidzieć, jak się dalej potoczy. Z powodu ucieczki przed wojną rodzin ukraińskich w polskiej przestrzeni finansowej pojawiła się rekordowa ilość ukraińskiej waluty. Z tego powodu podjęliśmy decyzję o tymczasowym wstrzymaniu wszystkich transakcji opartych na hrywnie - tłumaczy pracownik kantoru w Opolu.

Kolejnym argumentem, na który zwracają uwagę właściciele kantorów, jest niepewny los rynków finansowych oraz obniżanie się wartości ukraińskiej, ale też polskiej waluty.

- Uchodźcy chcą wymienić swoje oszczędności, aby móc żyć w Polsce, ale nam w najbliższym czasie ciężko będzie sprzedać hrywnę, a dodatkowo jej kurs będzie bardziej zależny od wydarzeń politycznych i wojskowych niż ekonomicznych. Jest to bardzo smutne, że ci ludzie dzwonią do nas i pytają, co mają robić, bo zostali już tylko z ukraińską walutą, której nikt nie chce przyjąć - wskazuje właścicielka jednego z kantorów w centrum Opola.

Są jednak w Opolu kantory, które wymieniają Ukraińcom walutę, jednak robią to po mało korzystnym kursie. Takie oferty też cieszą się popularnością. Uchodźcy uznają bowiem, że lepiej mieć cokolwiek niż nic.