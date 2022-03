Uchodźcy na Opolszczyźnie. W opolskich szkołach przybywa uczniów z Ukrainy

W szkołach podstawowych w całym regionie od kilku dni trwają spotkania dyrektorów szkół i nauczycieli z rodzicami uczniów z Ukrainy, którzy musieli uciekać przed wojną. Zorganizowanie zebrań było konieczne, bo część rodziców chce, by ich pociechy jak najszybciej kontynuowały naukę w polskiej szkole. Już wiadomo, że nie będzie osobnych klas dla dzieci ukraińskojęzycznych. Mają się one integrować z polskimi uczniami.

By ułatwić dzieciom start w nowym miejscu, szkoły organizują jednak dodatkowe lekcje języka polskiego w tzw. oddziałach przygotowawczych.

- Do szkół podstawowych w Strzelcach Opolskich już mamy zapisanych 66 uczniów - mówi Marzenna Staroszczyk, z Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich. - W szkołach wiejskich to na razie 5 osób, ale ta liczba szybko może się zmienić.

Obecnie wciąż spora część dzieci uchodźców, uczęszcza zdalnie do ukraińskich szkół, pobierając lekcje przez internet. Zdarzają się także przypadki - tak jak w Kadłubie pod Strzelcami Opolskimi - że uczeń przychodzi codziennie do szkoły, ale tylko po to, by korzystać z internetu i brać udział w zdalnych, ukraińskich lekcjach.