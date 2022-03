Uchodźcy przenoszą się do pociągów. Korzystają z bezpłatnych biletów

Mówiąc o korytarzach humanitarnych wiceminister miał na myśli główne trasy przepływu uchodźców przez nasz kraj.

- W pierwszych dniach wojny w Ukrainie wydelegowaliśmy z Opolszczyzny jeden skład do Małopolski, do dyspozycji tamtejszych służb. Obyło się to jednak bez żadnych ograniczeń w regularnych kursach – mówi Sylwester Brząkała, dyrektor opolskiego Zakładu POLREGIO S.A. – Jeśli będzie potrzeba wydelegowania kolejnych składów, to oczywiście zrobimy to. Postaramy się, żeby to nie utrudniło komunikacji w województwie. Jeśli będzie taka potrzeba, to pasażerowie pojadą zastępczymi autobusami.