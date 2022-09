Uchodźcy z Ukrainy wyprowadzają się z akademików Uniwersytetu Opolskiego. Muszą zwolnić miejsce studentom

24 sierpnia minęło pół roku od brutalnej napaści Rosji na Ukrainę. Już dzień po ataku pierwsi uchodźcy wojenni trafili do domów studenckich Uniwersytetu Opolskiego.

Przyjeżdżali wycieńczeni, zrozpaczeni, z jedną walizką lub z tym, co mieli na sobie. Kobiety, nastolatkowie, dzieci, którzy ratując swoje życie przybyli do obcego kraju, by tu stworzyć sobie choć namiastkę normalności - tłumaczy zespół do spraw uchodźców na UO.