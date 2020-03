Uczelnie w Opolu zawieszają zajęcia dla studentów. Powód: koronawirus

Ustaliliśmy, że zajęcia zawiesiła do odwołania Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu. Chodzi o ćwiczenia, wykłady i seminaria. Niektóre partie materiału będą publikowane w wersji online po to, by studenci mogli je zaliczyć w przyszłości.

Politechnika Opolska od środy (11 marca) odwołuje wszystkie zajęcia dla studentów dziennych. Odwołane zostały także dwa najbliższe zjazdy studentów zaocznych.

W nowej sytuacji, spowodowanej zagrożeniem koronawirusem, uczelnia zamierza bardziej zaangażować się w rozwój platformy e-learningowej. Niewykluczone, że część zajęć w najbliższej przyszłości odbywać się będzie zdalnie, aby studenci nie mieli zbyt dużych zaległości i aby nie było konieczności przedłużania roku akademickiego - powiedział Tomasz Ciecierski z Politechniki Opolskiej.

Studenci powinni szukać szczegółowych informacji na stronie uczelni i Facebooku.

We wtorek ma być podpisane zarządzenie rektora PO zakazujące pracownikom jakichkolwiek naukowych wyjazdów zagranicznych. Wcześniej uczelnia zwróciła się o ograniczenie tych kontaktów, teraz ma wprowadzić całkowity zakaz.

Politechnika wycofała się także z organizacji wszystkich imprez masowych.