Uczniowie będą tworzyć swoje drzewa genealogiczne. Archiwum Państwowe ogłosiło konkurs. Zgłoszenia do końca marca Krzysztof Marcinkiewicz

W aplikacji konkursowej „Cyfrowe Drzewo Genealogiczne” można tworzyć drzewo genealogiczne, dodawać zdjęcia i opisy członków rodziny oraz gromadzić informacje potrzebne do zgłoszenia w konkursie, a także odnawiać stare zdjęcia. 123rf Zobacz galerię (6 zdjęć)

Archiwum Państwowe ogłosiło konkurs „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”, skierowany do uczniów VI klas szkoły podstawowej. Uczestnicy konkursu będą tworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny w konkursowej aplikacji „Cyfrowe Drzewo Genealogiczne”, na co będą mieli czas do końca marca.