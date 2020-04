Uczniowie i wuefiści bili światowy rekord w jednoczesnym ćwiczeniu

- Akcja została zorganizowana po to, by odciągnąć dzieciaki i młodzież od komputerów i zachęcić do uprawiania aktywności fizycznej - tłumaczy Agnieszka Młyńska-Kowalczyk, wuefistka, która koordynowała akcję w V LO.

Przez tydzień młodzież zapoznawała się z materiałami wideo pozwalającymi się dobrze rozgrzać przed wirtualną lekcją. W środę organizatorzy poprowadzili zajęcia przez internet. - Na początku, jak zawsze, była rozgrzewka, później tabata, czyli na przemian: 20 sekund ćwiczeń i 10 odpoczynku, następnie wszyscy bijący rekord przeszli przez ćwiczenia taneczne aż do wyciszenia, czyli pracy nad własnym oddechem - słyszymy.