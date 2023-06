Uczniowie LO5 w Opolu wyremontowali szkolną kawiarenkę. Teraz można tu odpocząć, zagrać w szachy czy poczytać książkę

Remont kawiarenki, który kosztował niecałe 10 tys. zł, został sfinansowany z projektu wydziału oświaty Urzędu Miasta Opola w ramach szkolnego budżetu uczniowskiego.

- Była to inicjatywa samych uczniów tej szkoły, którzy zgłosili się do nas z tym pomysłem. Trochę im zazdroszczę, bo w czasach mojego dzieciństwa trudno było sobie wyobrazić, aby miasto finansowało takie inicjatywy, które teraz cieszą oko i polepszają komfort uczęszczania do placówki – tłumaczy prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.