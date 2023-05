Uczniowie wiedzą sporo o samorządzie terytorialnym. Udowodnili to podczas konkursu

W drugiej części, najlepsza dziesiątka, odpowiadała na pytania komisji.

Ale młodzież może nie tylko uczyć się o samorządzie terytorialnym, ale także ma okazję osobiście angażować w życie lokalnych społeczności.

- Rady młodzieżowe, które funkcjonują przy gminach, u nas Forum Młodzież, ale i Forum Seniorów, to takie gremia, które sprawiają, że młodzi, ale i dorośli obywatele czują się nie tylko odpowiedzialni za to, jak wygląda ich najbliższa okolica, ich region, ale też pokazują, że można mieć wpływ na to, co robimy, co się dzieje, a przez to zmieniamy świat na lepsze – dodaje Zuzanna Donath-Kasiura.