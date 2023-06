Uderzenie służb celnych w międzynarodową grupę produkującą anaboliki na ogromną skalę. Na Opolszczyźnie trzy osoby trafiły do aresztu

Skoordynowana akcja służb celnych, agencji antynarkotykowych i policji miała miejsce jeszcze w maju na terenie Polski, Czech i Słowacji. Informację na ten temat przekazano mediom dopiero teraz. Jak informuje biuro prasowe Centralnego Biura Śledczego Policji - wszystkie działania w Polsce, czyli przeszukania i zatrzymania osób, miały miejsce w Opolu i okolicach.

Na terenie województwa opolskiego początkowo zatrzymano pięć osób, z których trzy trafiły do tymczasowych aresztów. Czeskie media informują, że to kulturyści lub osoby związane ze światem sportu, dotychczas nie karane. Zatrzymanym grożą kary do 12 lat więzienia.

Oprócz Opolszczyzny na terenie Brna w Czechach oraz w rejonie Koszyc i Preszova na Słowacji zatrzymano w sumie 19 osób, a 16 kolejnych członków gangu jest poszukiwanych. W zabudowaniach podejrzanych znaleziono 156 kilogramów gotowych tabletek, w sumie ponad pół miliona opakowań. Do tego 166 kg substancji do wyrobu sterydów anabolicznych.