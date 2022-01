Ukraińcy mieszkający w Opolu obawiają się rosyjskiej inwazji. Czeka nas powtórka z 2014 roku?

Zapytaliśmy Ukraińców mieszkających w Opolu oraz absolwentów Uniwersytetu Opolskiego, którzy obecnie przebywają na Ukrainie, co czują w świetle groźby rosyjskiej inwazji zbrojnej na ich ojczyznę.

- Wojna na Ukrainie trwa od 2014 roku. Dziś choć działania wojenne są mniej intensywne, to cały czas się toczą i giną tam ludzie. A od niedawna zagrożenie jest największe od lat. Moja dalsza rodzina mieszka w mieście Dniepr w południowo-środkowej części Ukrainy. Zachęcam ich do przyjazdu do Polski, do Opola, ale nie chcą opuszczać swojej rodzinnej miejscowości. Tutaj się urodzili i tutaj chcą zostać. Jak ostatnio powiedzieli, gdyby wojna wybuchła, Rosjanie skupią się na Charkowie i Odessie, czyli na terenach, na których mieszka większość osób rosyjskojęzycznych - mówi 34-letni Marko, który od pięciu lat mieszka w Opolu.