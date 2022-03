Ukraińscy uchodźcy, którzy dotarli na Opolszczyznę chcą iść do pracy - zobacz jakie mają kwalifikacje

Wielu z nich pochodzi z dużych miast, które na skutek agresji, były w ostatnich tygodniach ostrzeliwane przez Rosjan. W zdecydowanej większości do Polski uciekły kobiety z dziećmi lub młodzież, która nie ukończyła jeszcze 18 lat (z powodu wojny pełnoletni mężczyźni w wieku poborowym nie mogą opuszczać Ukrainy). Większość z tych osób chce pracować.

- Dajemy uchodźcom ankiety do wypełnienia, w których mogą wpisać m.in. wyuczony lub wykonywany zawód na Ukrainie - mówi Sabina Gorzkulla, wicestarosta powiatu krapkowickiego, w którym schronienie dostało już ok. 1000 uchodźców z Ukrainy. - Około 70 proc. osób deklaruje, że chce podjąć pracę tak szybko, jak będzie to możliwe. Nie chcą żyć z zasiłków.