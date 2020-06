Ulica Bohaterów Monte Cassino w Opolu do rozbudowy. Jakie będą utrudnienia dla kierowców?

Jakie ograniczenia na skrzyżowaniu przy Opolu Wschodnim?

Skrzyżowanie ulicy Oleskiej z Bohaterów Monte Cassino i Batalionów Chłopskich jest zamykane z powodu przygotowań do budowy tunelu pod tą pierwszą drogą. Ograniczenia w ruchu w tym miejscu mają obowiązywać co najmniej do końca roku.