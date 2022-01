Umęczeni pandemią Polacy najbardziej marzą o oderwaniu się - dosłownie - od spraw przyziemnych

Polacy w ogromnej większości są marzycielami i staraj się je spełniać - wynika z badania „O czym marzą Polacy”, zrealizowanego w 2021 roku przez serwis Prezentmarzeń.

Sfery życia, z którymi najbardziej były związane marzenia Polaków to : atrakcyjne spędzania czasu wolnego – 48 proc. odpowiedzi, udane życie rodzinne – 28 proc. oraz satysfakcjonujące życie zawodowe -16 proc. Co trzeci zapytany Polak marzył o rzeczach materialnych, jak dom czy samochód. Co ciekawe coraz częściej marzymy także o ekstremalnych przeżyciach, pozwalających oderwać się od rzeczywistości i rzeczach niematerialnych, ale związanych z pozytywnymi emocjami, jak np. podróże.

Według 39 proc. respondentów kluczem do sukcesu w realizacji marzeń była przede wszystkim determinacja. Zdaniem co piątego badanego wszystko zależało od statusu materialnego. Niemal również istotna jest osobowość, która pomaga w spełnianiu marzeń. Dla 9 proc. szansą na spełnienie marzenia był uśmiech losu.