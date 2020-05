Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu ma nowoczesny tomograf. Urządzenie będzie wykorzystywane m.in. w diagnostyce COVID-19

Pieniądze na jego zakup pochodziły ze środków otrzymanych od Marszałka Województwa Opolskiego na walkę z COVID-19. Szpital musiał wyremontować własnym kosztem (60 tys. zł) salę w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

- Ten nowoczesny tomograf znacznie przyspieszy diagnostykę COVID-19, u większości pacjentów występują bowiem zmiany w płucach. Tomografia komputerowa płuc jest szybszym badaniem, niż oczekiwanie na wynik testu. Poza tym to badanie jest bardzo precyzyjne i dokładne - mówi Małgorzata Lis-Skupińska, rzeczniczka USK.

Badanie klatki piersiowej przy użyciu nowoczesnego tomografu trwa zaledwie kilka sekund. Lekarze bardzo szybko są w stanie ocenić z jaką infekcją płuc mają do czynienia. W dobie pandemii ten czas ma ogromne znaczenie.

Urządzenie zastąpiło wysłużony 16-letni tomograf. USK dysponuje obecnie dwoma tego typu nowoczesnymi urządzeniami do diagnostyki obrazowej.

Do przeniesienia ważącego 1,5 tony tomografu konieczny był dźwig. Instalacja tomografu i dostosowanie go do pracy powinno zakończyć się w przyszłym tygodniu. Wówczas rozpoczną się testy urządzenia. Przeszkolony zostanie także personel medyczny.