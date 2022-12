Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu w pierwszej dziesiątce rankingu "Liderzy Zarządzania - najlepiej zarządzane szpitale publiczne"

- Cieszy nas, że na 5-lecie działalności naszego szpitala jako jednostki klinicznej znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce wyróżnionych, w dodatku ex aequo z klinicznym szpitalem wrocławskim. To powód do dumy i ogromnej satysfakcji. Dowód tego, że ciężka praca całego naszego zespołu - zarówno medycznego jak i niemedycznego - przynosi efekty, które pozwalają nam uplasować się obok topowych instytutów i szpitali klinicznych z całego kraju - mówi Dariusz Madera, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

W 7. edycji zestawienia „Liderzy Zarządzania” porównywano wyniki 317 szpitali publicznych z całej Polski. Oceniane były takie wskaźniki, jak rentowność sprzedaży, dynamika kontaktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, płynność szybka i dynamika aktywów.

Po raz pierwszy pod uwagę była brana również jakość opieki nad pacjentami.

Szpitale pogrupowano na trzy kategorie wg wartości przychodów z NFZ. Obliczenia przeprowadził BFF Banking Group na podstawie metodologii opracowanej przez czołowych ekspertów sektora medycznego.