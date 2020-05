Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu wprowadza nowe zasady przyjmowania na planowe leczenie

Jak nowe zęby zmieniają ludzi? Niezwykłe metamorfozy

Pomagać ludziom można na różne sposoby. Jednym z nich jest dawanie uśmiechu - i to dosłownie! Brazylijski dentysta Felipe Rossi podróżuje po świecie robiąc to, co potrafi najlepiej - naprawia uśmiechy. Co więcej, robi to kompletnie za darmo. Dla osób, dla których zabieg dentystyc...