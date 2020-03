Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu zorganizował możliwość telefonicznej konsultacji lekarskiej

Pacjent, który chce zamienić swoją zaplanowaną wizytę na telefoniczną poradę lekarską, powinien zadzwonić na numer 77 45 20 215.

- Pod tym numerem nasza konsultantka udzieli wszelkich informacji - mówi Małgorzata Lis-Skupińska, rzecznik prasowy USK.

Konsultantka sprawdzi, czy poradnia, do której pacjent jest zapisany, udziela telefonicznych porad (nie każda poradnia ze względu na specyfikę leczonych chorób takich porad udzieli), a jeżeli będzie to możliwe - zapisze pacjenta na taką wizytę. Zamiast osobistego przyjścia do poradni – do pacjenta zadzwoni w dniu wizyty lekarz. Pacjent może uzyskać poradę medyczną, e-receptę i e-zwolnienie.