Uniwersytet Opolski wydał "Leksykon dziedzictwa kulinarnego Śląska". Takiej książki jeszcze nie było

"Na Śląsku język oraz kuchnia są podstawowymi wyróżnikami śląskiej grupy etnicznej, wyznacznikami tożsamości kulturowej oraz znakiem kulturowej identyfikacji. Wobec powyższego zrodził się pomysł, by na kulinaria spojrzeć z dwóch perspektyw: kulturowej i językoznawczej. Leksykon kulinariów śląskich gromadzi w jednym miejscu nazwy potraw , nie tylko te funkcjonujące do dziś i utrwalone w powszechnej świadomości Ślązaków, ale także archiwizuje słownictwo kulinarne odchodzące w zapomnienie, pokazując je w ścisłym powiązaniu z kulturą regionu".

Leksykon stanowi rodzaj tematycznego słownika języka i kultury kulinarnej regionu. Celem tej interdyscyplinarnej pracy jest zaprezentowanie bogactwa kulinariów w powiązaniu z tradycją i kulturą Śląska. W leksykonie zarchiwizowano nie tylko słownictwo kulinarne utrwalone w powszechnej świadomości Ślązaków, ale także to mniej znane – odchodzące dziś do językowego lamusa.

Leksykon jest pierwszym tak obszernym i wieloaspektowo opracowanym zbiorem śląskiej leksyki kulinarnej i kulinariów regionu. Do tej pory nie było tego typu pracy na polskim rynku wydawniczym. Opracowanie liczy 974 hasła oraz 40 autorskich zdjęć potraw.

Trzon bazy źródłowej stanowią materiały zebrane przez autorki podczas badań terenowych, prowadzonych w latach 2008-2020, którymi objęto 156 miejscowości (wiejskich, małomiasteczkowych, jak i wielkoprzemysłowych), w obrębie dwóch województw: śląskiego i opolskiego.

Publikacja jest adresowana zarówno do badaczy różnych dyscyplin naukowych zajmujących się problematyką dziedzictwa kulturowego, jak i do szerokiego grona odbiorców, w tym do miłośników regionu zainteresowanych tradycjami kulinarnymi.

Obie autorki są pracownikami naukowymi Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego.

Dr hab. Lidia Przymuszała interesuje się leksykologią, frazeologią gwarową (szczególnie śląską), paremiologia, etnolingwistyką, stylistyką historyczna.