Urazy miednicy po wypadku będą leczone w USK w Opolu. To bardzo dobra wiadomość dla opolskich pacjentów

Do tego rodzaju zabiegów kwalifikowani są pacjenci z urazami miednicy, np. z powodu upadku z wysokości, wypadków komunikacyjnych czy przygnieceniu przez ciężkie przedmioty.

- Miednica jest położona tak, że stanowi wsparcie dla narządów wewnętrznych. To bardzo trudny obszar do zoperowania, bo znajdują się tam, obok narządów wewnętrznych, m.in. duże pnie naczyń krwionośnych, które podczas zabiegów odchylamy. Rodzi to obawy, czy naczynia wytrzymają takie naprężenia. Pacjenci mają też różne odmiany anatomiczne, każda taka operacja przebiega nieco inaczej - objaśnia dr Mariusz Ciszewski, kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej USK w Opolu.

Od stopnia skomplikowania zależy długość takiego zabiegu, który może potrwać nawet do pięciu godzin.

Jak tłumaczy opolski szpital, celem zabiegu jest jak najszybsza rehabilitacja pacjenta, powrót do chodzenia i stanu, na ile to możliwe, jak sprzed wypadku. Szybka pionizacja zapobiega najcięższym w takich stanach powikłaniom zakrzepowo-zatorowym. Pacjent ma zdecydowanie większe szanse na powrót do sprawności ruchowej. U pacjentów w ciężkich stanach neurologicznych stabilizacja miednicy ułatwia pielęgnację, walkę z odleżynami i prowadzenie skutecznej rehabilitacji.