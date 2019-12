Uroczyste wigilijne spotkanie Odry Opole [DUŻO ZDJĘĆ]

Na uroczystości nie zabrakło zarówno przedstawicieli kończącego za kilka dni rządy członków Stowarzyszenia OKS Odra Opole, jak i przedstawicieli niedawno powołanej spółki akcyjnej, na czele z nowym prezesem Tomaszem Lisińskim.

Zgromadzonych gości przywitał Karol Wójcik, pełniący rolę prezesa Odry przez ostatnie dwa i pół roku.

Następnie długą przemowę wygłosił prezydent miasta Opola, Arkadiusz Wiśniewski. Podziękował on członkom Stowarzyszenia za wykonaną w ostatnich latach pracę i zapewnił wszystkich zgromadzonych, że wiosną klub zrobi wszystko, by utrzymać się w Fortuna 1 Lidze. Następnie ma on ustabilizować swoją pozycję na tymże szczeblu, by za parę lat pomyśleć o awansie do Ekstraklasy. Zapewnił też, że teraz o losach klubu w dużej mierze współdecydować będą mieszkańcy miasta. Ponadto zaznaczył, że cały czas rozwija się sprawa budowy nowego stadionu, a także rozbudowy Centrum Sportu przy ul. Północnej.