Uśmiechom i radości dzieci nie było końca! Tak wyglądał Myśliwski Dzień Dziecka w Opolu [ZDJĘCIA]

Już na samym wejściu na teren strzelnicy można było zauważyć bawiące się, uśmiechnięte dzieci, którym myśliwi, leśnicy z Lasów Państwowych oraz przedstawiciele policji czy straży pożarnej pokazywali dzieciom, jak wygląda ich praca i co takiego robią.

Do zabawy zaproszono dzieci ze szkół w Opolu oraz z pod opolskich miejscowości, a także uchodźców z Ukrainy goszczących na Opolszczyźnie, podopiecznych z domów dziecka i hospicjów. Co również istotne, w imprezie mogło wziąć także rodzeństwo nieuleczalnie chorych dzieci.

- To symboliczna pomoc, którą w tym dniu otrzymały dzieci najmocniej dotknięte przez los. Na terenie strzelnicy mogą pobiegać, wyszaleć się, a przy okazji postrzelać z wiatrówki lub broni bocznego zapłonu i nauczyć się, jak wygląda praca myśliwego. Była to także okazja do wyjścia na spacer z psem myśliwskim czy zjedzenia smacznej kiełbaski – tłumaczy Bernacka-Adamczyk.