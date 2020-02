Uszkodzenie rury z gazem w Opolu. Trwa akcja strażaków

Zamieszanie wokół schronów w Opolu. Co z tym przy Ozimskiej?

Pod płytą dworca PKS w Opolu natrafiono na wejście do schronu. Na ratusz spadła fala krytyki za zamiar zasypania go, by nie kolidował z budową centrum przesiadkowego Opole Główne. Urząd odpiera, że stan konstrukcji jest zły, a w mieście są inne takie obiekty nadające się do adapt...