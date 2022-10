Uwaga, kierowcy! We wtorek, 11 października rano drogowcy znów zamkną wiadukt w ciągu ul. Krapkowickiej

Przebudowywany przejazd pod wiaduktem kolejowym nad ulicą Krapkowicką to jeden z bardziej niebezpiecznych punktów na komunikacyjnej mapie Opola.

Przestrzeń pomiędzy nawierzchnią ulicy a spodem konstrukcji to ledwie 2,2 metra. Dochodziło tam do wielu tragicznych wypadków. Ruch w tym punkcie potrafi się również korkować. Pierwszeństwo mają bowiem pojazdy poruszające się od strony ul. Spychalskiego w kierunku wyjazdu z Opola.

Za kilkanaście miesięcy będzie to już przeszłość ponieważ w ramach przebudowy linii kolejowej między Opolem Głównym a Zachodnim kolejarze poszerzą wiadukt do ponad 7 metrów i zwiększą jego wysokość do 4.40 m.

To dobra informacja, ponieważ do tej pory ruch w tym miejscu odbywał się wahadłowo. Za przebudowę wiaduktu odpowiada kolej, natomiast miasto odpowiada za przebudowę ulicy Krapkowickiej.

Utrudnienia potrwają nawet kilkanaście miesięcy, co oznacza, że nową drogą pojedziemy najpewniej dopiero w 2024 r.