Vinnie Moore zagra w sobotę w "Starym Domu" w Domecku. Zaproszenie nie tylko dla fanów rockowego grania

Vinnie Moore to amerykański muzyk i kompozytor, wirtuoz gitary elektrycznej. Należy do najważniejszych przedstawicieli nurtu neoklasycznego heavy metalu lat 80. XX w. Do 2009 roku wydał dziewięć albumów studyjnych pozytywnie ocenianych zarówno przez krytyków muzycznych, jak i publiczność. Największą popularnością cieszył się wydany w 1988 roku album Time Odyssey notowany na liście Billboard 200. Od 2004 roku Moore występuje w brytyjskiej formacji UFO.

Jako support wystąpi Tara Lynch, amerykańska multiinstrumentalistka, kompozytorka i wokalistka ze swoim zespołem w energetycznych klimatach rockowych.

Koncert odbędzie się w sobotę, 14 maja, o godz. 20.