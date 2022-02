W 2021 opolski ZUS wypłacił niemal 11,7 tys. zasiłków pogrzebowych dla mieszkańców regionu. To o 2 tysiące więcej, niż przed pandemią

- Wówczas zrealizowaliśmy niecałe 9,5 tys. przelewów związanych z kosztami pogrzebu, a ich wartość nie przekroczyła 38 milionów złotych – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

O zwrot kosztów związanych z organizacją pogrzebu mogą się ubiegać nie tylko członkowie rodziny zmarłego. Prawo do tego ma też pracodawca, dom pomocy społecznej oraz jednostka samorządu terytorialnego gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego. Pieniądze może dostać nawet obca osoba, jeśli udowodni, że poniosła koszty związane z pochówkiem.

Wysokość zasiłku pogrzebowego nie zmienia się od marca 2011 r. i wynosi 4 tys. zł. Świadczenie nie jest wypłacane z urzędu, lecz na wniosek.

Gdy wydatki ponosi najbliższy członek rodziny, to niezależnie od faktycznych kosztów związanych z pochówkiem, zasiłek będzie wypłacony w wysokości 4 tys. zł. Jeżeli koszty pogrzebu pokrywa pracodawca zmarłego, dom pomocy społecznej lub gmina, wówczas zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, jednak maksymalnie do kwoty 4 tys. zł.

Te same regulacje obowiązują gdy koszty pogrzebu bierze na siebie inna osoba niż członek rodziny. W sytuacji, gdy koszty pogrzebu pokryła więcej niż jedna osoba lub podmiot, to zasiłek pogrzebowy będzie podzielony między te osoby lub podmioty proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.