W 2023 roku zdrożeje obuwie bezpieczne. PPO Strzelce Opolskie szykuje się do zmiany cen asortymentu

Jak wyjaśnia Mateusz Magdziarz, dyrektor PPO Strzelce Opolskie, od początku 2022 roku przedsiębiorstwo boryka się z nieustającymi podwyżkami cen surowców.

– W łańcuchu dostaw mamy ponad 400 pozycji materiałowych. Kluczowa grupa to około 20 z nich. W tej puli wzrost kosztów osiągnął pułap 20 procent. To ponad 2 miliony złotych więcej w porównaniu do ubiegłorocznych zakupów - wylicza Magdziarz. - Co gorsze, wielu z naszych dostawców zasygnalizowało już kolejne wzrosty cen. Dotyka ich tzw. "putinflacja".