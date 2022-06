W Archiwum Państwowym w Opolu rozstrzygnięto sześć konkursów dla dzieci i młodzieży.

Konkursy zostały zorganizowane wspólnie z Urzędem Miasta w Opolu w związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą powstania Związku Polaków w Niemczech.

W konkursie plastycznym na ilustrację do wiersza Marii Konopnickiej pt. „Co ja wyczytam w książeczce" zwyciężyła Daniela Cedzich (SP Dziewkowice). Drugie ex aequo zajęły Julia Szmit (SP Dziewkowice) i Lena Florek (SP w Skarbimierzu), a trzecie – również ex aequo – Hanna Woźnica (SP nr 7 w Opolu) oraz Jessweet Asamoah Boateng (SP w Mrokowie). Wyróżnienie otrzymali: Szymon Hodór (SP w Skarbimierzu), Antoni Budzik i Maja Majchrzak (oboje SP w Chróścinie), Wojtek Sobota (SP w Dobrej).

W konkursie plastycznym na okładkę do czasopisma „Mały Polak”, który był przygotowany we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego, pierwsze miejsce przypadło Martynie Pros (PSP Staniszcze Małe – Spórok), a drugie Wiktorii Sieger (NSP w Przechodzie).