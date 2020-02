W Bangkoku zreperowali płuca 33-latkowi spod Opola komórkami macierzystymi

- Tydzień po podaniu komórek macierzystych poszedłem potruchtać. Dla mnie to było jak zdobycie Mount Everestu! - mówi Kamil Jośko, 33-latek pochodzący z Ozimka. - Przed terapią mój stan był fatalny. Codzienne czynności sprawiały, że brakowało mi tchu. Moja mama, która towarzyszyła mi w podróży do kliniki, bała się, że nie dożyję wyjazdu.

Kamilowi wcześniej już kilka razy udało się oszukać śmierć, której widmo towarzyszy mu od pierwszych miesięcy życia. Lekarze ostrzegali, że nie dożyje 16. roku życia, ale on walczy na przekór dramatycznej diagnozie.

- Lata choroby spowodowały ogromne spustoszenie w moim organizmie. Mam zrujnowane płuca, układ trawienny... Komórki macierzyste są moją nadzieją, bo to, co się wydarzyło po pierwszym podaniu jest małym cudem - mówi 33-latek. - Przez lata bałem się, że nie doczekam ratunku, nie chciałem umierać. A jednak żyję i to dzięki ludziom, którzy pomogli sfinansować kosztowne leczenie.