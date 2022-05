W biegu na orientację uczestniczyło ponad 200 osób

To druga edycja imprezy, której organizatorem jest Stowarzyszenie "Masz jaja idź na badania", a współorganizatorem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

- W wydarzeniu chodziło o to, by się przebudzić po pandemii, w czasie której byliśmy uśpieni i zamknięci w domach - mówi Krzysztof Danków, prezes Stowarzyszenia. - Chcieliśmy ludzi zaktywizować i zmotywować do ruchu i dbania o zdrowie. Po długich miesiącach home office, wielu osobom na pewno przybyło kilogramów, mięśnie się zastały, kondycja podupadła.