W Filharmonii Opolskiej wybrzmiały „Treny Katyńskie”. IPN zorganizował koncert dla młodzieży

W kwietniu 1940 roku funkcjonariusze NKWD zamordowali ok. 22 tys. Polaków, w tym kilkanaście tysięcy przedstawicieli elity polskiej. Byli to głównie oficerowie rezerwy, wzięci do niewoli w wyniku sowieckiej agresji na Polskę zapoczątkowanej 17 września 1939 r. Ofiary grzebano w masowych mogiłach, układając warstwami przesypywanymi piaskiem. W niektórych miejscach było nawet od sześciu do dwunastu warstw. Symbolem tej zbrodni jest Katyń.

– Zbrodnia katyńska jest jednym z najboleśniejszych i najtragiczniejszych wydarzeń w historii naszego kraju – powiedziała dr Iwona Demczyszyn, naczelnik Delegatury IPN w Opolu.

Podkreśliła, że ten tragizm przejawiał się na wielu płaszczyznach: masowości, cierpieniu rodzin, trwającym kilkadziesiąt lat kłamstwie i utracie znacznej części elity narodu polskiego.