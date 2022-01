W garderobie pani Kasi, czyli jak za grosze zostać królową balu. Opolanka w dwa miesiące kupiła 600 sukienek! Najdroższą za 18 tys. zł

Ona wierzy, że piękno nie jest zaklęte w rozmiarze, a kobieta – również w wersji plus size - może wyglądać zjawiskowo i to nie tylko na zdjęciu.

- Pod warunkiem, że nie zrobi sobie krzywdy, wciskając się na przykład w o rozmiar za małą sukienkę, żeby przekonać siebie i innych, że jest szczuplejsza niż w rzeczywistości – zastrzega opolanka. – Ja też miewam kompleksy, ale wstaję rano, patrzę w lustro i myślę sobie „Kaśka, fajna babka z ciebie. A teraz do boju, bo sporo jeszcze masz do zrobienia”. To nie znaczy, że jestem zadufana w sobie. Chodzi po prostu o to, by wierzyć w siebie i walczyć o marzenia. Nawet na przekór trudnościom.