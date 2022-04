W Górach Opawskich po raz pierwszy zorganizowano Bieg 3xKopa. Start i meta były w Pokrzywnej [GALERIA]

Głównym organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Bieg Opolski. W gronie współorganizatorów jest gmina Głuchołazy. Przedstawiciele urzędu nie ukrywają, że takie wydarzenie to ważna promocja dla miasta i gminy.

– To dobrze, że Stowarzyszenie Bieg Opolskie znalazło teren do organizacji biegu terenowego właśnie na terenie naszych Gór Opawskich. Cieszę się, że możemy organizować to wydarzenie wspólnie – powiedział Roman Sambor, wiceburmistrz. – Nasze góry są coraz bardziej popularne, co widać po rozwijających się ośrodkach turystycznych.