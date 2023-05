W II Memoriale Szachowym Stanisława Zmory rywalizowali zawodnicy z Polski i Ukrainy. Walka była zacięta

W tegorocznym memoriale wystartowało pięćdziesięcioro zawodników, w tym m.in. arcymistrz Oskar Wieczorek z Wrocławia, sześciu mistrzów międzynarodowych, wielu mistrzów FIDE (Międzynarodowej Federacji Szachowej) oraz kandydatów na mistrzów, więc walka była bardzo zacięta i wyrównana.

Do udziału w namysłowskim turnieju zachęciły zawodników zwłaszcza bardzo atrakcyjne nagrody finansowe (pula nagród wynosiła 4,5 tysiąca złotych, a nagroda dla zwycięzcy to 2 tys. zł).

- Cieszymy się, że udało nam się przyciągnąć do Namysłowa tylu utytułowanych graczy. Z tego, co się orientuję, jest to chyba najmocniejszy, jeśli chodzi o obsadę, turniej w tym roku na Opolszczyźnie zorganizowany do tej pory – informował Szymon Zmora.