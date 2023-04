W Kostowie odbyły się wojewódzkie obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy świętej w intencji ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu Tu-154 M, którą odprawili księża Dariusz Brylak (proboszcz miejscowej parafii) i ks. Tomasz Ilski, który reprezentował biskupa kaliskiego.

- Nie wolno zrezygnować z prawdy. Gubi się wtedy godność człowieka (…) – mówił w homilii ks. Tomasz Ilski, nawiązując zarówno do zamordowanych w Katyniu polskich oficerów, jak też do katastrofy smoleńskiej. – Bądźcie odważnymi obrońcami prawdy, bo świat prawdy potrzebuje.

Obchody katastrofy smoleńskiej odbyły się w Kostowie już po raz dziesiąty, gdyż znajduje się tam jedyne w województwie opolskim miejsce upamiętniające to wydarzenie. To obelisk, który postawiono w 2013 roku.

-Nigdy nie powinniśmy o tej tragedii zapominać. Oczywiście można zadawać pytania, dlaczego akurat tutaj, w Kostowie pamiętamy. Nie było takiej woli, ażeby gdziekolwiek indziej takie upamiętnienie powstało, ani w Opolu, ani w innym mieście powiatowym – wyjaśniał wojewoda Sławomir Kłosowski. - Wykorzystaliśmy tę możliwość, która stworzyła się dzięki doskonałej współpracy z diecezją kaliską i z księdzem proboszczem. Po 13 latach od tego, co się stało nad Smoleńskiem, wydaje mi się, że wszyscy dojrzewają do tego, że Rosja to jest Rosja. Po Buczy, Irpieniu, po tym, jak traktowani są jeńcy wojenni, że ucina się im głowę i kręci z tego filmik, coraz więcej osób przestaje być sceptycznych co do tego, iż mógł to być zamach.