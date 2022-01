W kręconym w Opolu "Behawioryście" przemycono antyrządowe hasło? Nie uwierzycie gdzie je znaleźli czujni widzowie [ZDJĘCIA]

Chodzi o najnowszy, dostępny od wtorku (18.01), odcinek serialu "Behawiorysta", który powstał na podstawie bestsellerowej powieści opolanina Remigiusza Mroza. Serial na początku stycznia zadebiutował w serwisie Player.pl i spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony widzów. Opolanie chętnie oglądają go również dlatego, że akcja rozgrywa się w Opolu i podopolskich miejscowościach. Zdjęcia kręcono m.in. w stolicy regionu. Trzeci odcinek wzbudził jednak emocje nie tylko za sprawą fabuły.

- Początkowo sądziłem, że to było złudzenie, ale cofnąłem film do odpowiedniego fragmentu i nie mam wątpliwości, że znaki na tablicy rejestracyjnej samochodu Gerarda Edlinga (gra go Robert Więckiewicz) mają rodzić skojarzenie z hasłem "je.. ać PiS" - mówi pan Marek, który informacją o swoim odkryciu podzielił się z redakcją. - Tak mnie to zaintrygowało, że obejrzałem odcinek jeszcze raz i zauważyłem też osiem gwiazdek na komputerze Weroniki Dzwonek (w tej roli Anna Próchniak), czyli policyjnej informatyczki, przed którą nawet darknet nie ma tajemnic. Gwiazdki były ułożone w sekwencji 5+3 więc dla mnie jest to jednoznaczne, jakie hasło zostało pod nimi zaszyfrowane. Być może twórcy potraktowali to jako rodzaj zabawy z widzem i test na jego spostrzegawczość.