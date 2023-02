W Muzeum Śląska Opolskiego wręczyliśmy nagrody w tegorocznym Plebiscycie Edukacyjnym Nowej Trybuny Opolskiej. To był wspaniały dzień!

Na każdym szczeblu edukacji głosowanie mieszkańców naszego województwa wyłoniło zdobywców medali i nagród nie tylko dla nauczycieli, lecz także dla przedszkoli, szkół oraz uczelni.

Wręczyliśmy nagrody laureatom z naszych powiatów i województwa opolskiego. Warto jednak przypomnieć, że na województwie akcja się nie zakończyła. Miała ona swój ogólnopolski finał i zdobywcy I miejsca w skali całej Opolszczyzny, już niedługo odwiedzą Warszawę, żeby tam odebrać statuetki.

To bardzo ważne wydarzenie w naszym regionie, ponieważ nauczyciele wykonują bardzo ważny zawód i dbają o rozwój naszych dzieci.

- To ważny plebiscyt dla całego środowiska nauczycielskiego. Chciałbym wszystkim zgromadzonym bardzo podziękować, przede wszystkim za pasję i codzienną motywację do działania, pomimo wielu przeciwności. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy Was dziś gościć i gratulujemy uporu i życzymy dalszych sukcesów - mówił Tomasz Kapica, redaktor naczelny Nowej Trybuny Opolskiej.