W Muzeum Wsi Opolskiej odbył się piknik charytatywny na rzecz ciężko chorego nastolatka. Każdy wciąż może pomóc

Deszczowa pogoda nie powstrzymała chętnych do niesienia pomocy przed odwiedzinami "Na słowiańskiej polanie", gdzie przygotowano mnóstwo atrakcji. Można było stoczyć walkę z rycerzem, spróbować strzelania z łuku, nauczyć się wyplatania wianków.

Adam to energiczny, uśmiechnięty i pozytywnie zakręcony nastolatek. Radość życia odbiera mu ciężka i rzadko spotykana choroba Recklinghausena. Nerwowłókniaki sieją spustoszenie w całym ciele, również w głowie i w oczach, co powoduje ogromne ryzyko wystąpienia glejaka nerwu wzrokowego. Adam przeszedł konieczną operację w klinice w Zakopanem - wstawiono muz pionizujący stabilizator. Jedyna szansa na zatrzymanie rozwoju choroby i nadzieja na normalne życie to lek selumatyniben (kolesugo).