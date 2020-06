W Muzeum Wsi Opolskiej powstanie nowa ekspozycja. Przewidziano też modernizację i zarybianie opolskich stawów

- Każdy z partnerów projektu ma określone zadania – mówi dyrektor opolskiego muzeum Jarosław Gałęza. - Dla niektórych będą to działania typowo inwestycyjne, jak np. organizacja punktów turystycznych w atrakcyjnych miejscach nad wodą, dla niektórych będzie to działalność edukacyjna.

Co zaplanowano w ramach projektu o opolskich stawach?

Podaje, że w przypadku muzeum będą to działania wielowątkowe. - Zamierzamy odbudować zagrodę raciborską i urządzić tam stałą wystawę poświęconą rybactwu i bioróżnorodności środowiska wodnego, ale zaplanowaliśmy także wiele działań edukacyjnych, popularyzujących ideę bioróżnorodności. To m.in. wydawnictwa, lekcje czy konkursy – będzie to wiele przedsięwzięć w ciągu najbliższych dwóch lat – dodaje.

– Przybliżymy w tym projekcie bogactwo podwodnego świata opolskich jezior, rzek i stawów. Ważne jest to, że urządzimy takie miejsce, w którym zbierzemy informacje o wszystkich rodzimych gatunkach ryb, występujących w naszych wodach. Takiego miejsca jeszcze dotąd u nas nie było – mówi wicemarszałek Zbigniew Kubalańca i dodaje, że dla muzeum to także istotne przedsięwzięcie.