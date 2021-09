W niedzielę, 26 września w Opolu pielgrzymka złotych jubilatów małżeńskich

Wspólnej modlitwie będzie przewodniczył pomocniczy biskup opolski Paweł Stobrawa. W czasie mszy św. jubilaci odnowią złożone pół wieku przyrzeczenia. Na jej zakończenie ks. biskup udzieli małżonkom indywidualnego błogosławieństwa.

Do udziału zaprosił jubilatów specjalnym listem biskup opolski Andrzej Czaja. - Łącząc się modlitewnie w Waszej jubileuszowej radości i dziękczynieniu Bogu, gorąco i serdecznie zapraszam Was Drodzy Małżonkowie Jubilaci i Waszych najbliższych do uczestnictwa w uroczystej mszy św. jubileuszowej 26 września (w niedzielę) o 14.00 w kościele seminaryjnym pw. św. Jadwigi przy ul. Drzymały 1 w Opolu - czytamy w liście. - Zostanie ona odprawiona w intencji wszystkich małżeństw obchodzących w tym roku swoją 50. rocznicę ślubu.

Tegoroczna pielgrzymka jubilatów podkreśli też w szczególny sposób wartość Roku Rodziny, który ustanowił papież Franciszek.

Tradycja pielgrzymek jubilatów małżeńskich sięga w diecezji opolskiej 2000 roku.