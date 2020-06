Burze z gradem mają przechodzić nad regionem w niedzielę od godz. 14.00 do godz. 23.00.

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Możliwe porywy wiatru do 70 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określane jest na 85 procent.