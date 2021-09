W niedzielę II Opolski Rajd Rowerowy. Będą utrudnienia i zamknięte ulice w Opolu [MAPA]

Start II Opolskiego Rajdu Rowerowego ulokowano na ul. Krapkowickiej, na wysokości ul. Bolkowskiej.

Trasa rajdu prowadzi następującymi ulicami: ul. Krapkowicka - ul. Spychalskiego - pl. Piłsudskiego - most Piastowski - ul. Katedralna - ul. Łangowskiego - ul. Sienkiewicza - ul. Oleska - ul. Żeromskiego - ul. Reymonta - ul. Ozimska - ul. Duboisa - ul. Targowa - ul. Reymonta - ul. Damrota - ul. Krakowska - ul. Korfantego - ul. Piastowska - most Piastowski - pl. Piłsudskiego - ul. Spychalskiego - ul. Krapkowicka - most Halupczoka - parking przy wyspie Bolko.

Ulice całkowicie wyłączone z ruchu kołowego na trasie rajdu od godz. 10.00 do 13.00: ul. Krapkowicka - ul. Spychalskiego - pl. Piłsudskiego - most Piastowski, ul. Piastowska.

Ulice całkowicie wyłączone z ruchu kołowego na czas przejazdu w jednym kierunku: ul. Katedralna - ul. Łangowskiego - ul. Sienkiewicza - ul. Oleska - ul. Żeromskiego - ul. Reymonta - ul. Ozimska - ul. Duboisa - ul. Targowa - ul. Reymonta - ul. Damrota - ul. Krakowska - ul. Korfantego.