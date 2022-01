W niedzielę koncert kolędowy w kościele w Opolu – Szczepanowicach

Kolędy tradycyjne, ale także mniej znane utwory współczesne o tematyce bożonarodzeniowej, których zwykle nie śpiewa się w czasie liturgii w kościele oraz pastorałki wykonają chór żeński “Opolienses Puellae Cantantes” (Opolskie Dziewczyny Śpiewające – przyp. red.) oraz chór dziecięcy. Dyrygować będzie Ewelina Szendzielorz, a akompaniować Łukasz Sadło.

- Program koncertu ma przybliżyć słuchaczom tajemnicę poczęcia i narodzenia Pana Jezusa – mówi Ewelina Szendzielorz. – Śpiew kolęd zostanie zatem poprzedzony odczytaniem odpowiednio dobranych fragmentów Pisma Świętego.

Chór “Opolienses Puellae Cantantes” liczy około 20 osób. Tworzą go nie tylko studentki DIMK-u. Jest on otwarty także na osoby z zewnątrz, które chcą śpiewać. Do chóru dziecięcego należą przede wszystkim uczniowie kierunku podstawowe kształcenie muzyczne dla dzieci, ale i on jest otwarty na wszystkich chętnych.

Próby żeńskiego chóru w środy o 18.00, dziecięcego w piątki o 16.20.